كم يبلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 50.6 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 48.70 دينارا لجهة البيع، وفقا لأحدث تسعيرة صادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات . اضافة اعلان





كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.3 و44.9 دينارا على التوالي.

