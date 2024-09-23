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كيلو البندورة بـ6 قروش في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2933 طنا، منها 1855طن خضار، و824 طن فواكه، و224 طنا من الورقيات.

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وبحسب الرصد لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و35 قرشا، والبطاطا 25 و38 قرشا، والبندورة 6 و15قرشا، والجزر 40 و70 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 30 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و70 قرشا.

 
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