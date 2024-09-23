كيلو البندورة بـ6 قروش في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2933 طنا، منها 1855طن خضار، و824 طن فواكه، و224 طنا من الورقيات.

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