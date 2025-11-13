لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأربعاء، عطاءين لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح، ومثلها من الشعير.

اضافة اعلان



ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء للقمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18-11-2025، والشعير في نفس الساعة من اليوم الذي يليه.