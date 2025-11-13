الخميس 2025-11-13 09:37 م
 

لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير

أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأربعاء، عطاءين لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح، ومثلها من الشعير.

ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء للقمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18-11-2025، والشعير في نفس الساعة من اليوم الذي يليه.


واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
