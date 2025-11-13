لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير

ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء للقمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18-11-2025، والشعير في نفس الساعة من اليوم الذي يليه.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مستمر على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الرابعة الخميس
-
انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن الخميس
-
الذهب يحلق من جديد في الأردن الخميس
-
قفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء