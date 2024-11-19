لقاءات تجارية بين الأردن وكندا لتعزيز صادرات المملكة من الصناعات الغذائية

الوكيل الإخباري - تبدأ جمعية المصدرين الأردنيين سلسلة لقاءات تجارية " عن بعد" بين مستوردين من كندا ومصدرين أردنيين في مجال التصنيع الغذائي، بالتعاون مع مركز تسهيل التجارة الكندي.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، تتضمن اللقاءات التي تستمر أسبوعين، عقد اجتماعات لمستوردين من كندا مع أكثر من 50 مصدرا أردنيا يمثلون قطاعات غذائية مختلفة.



وأكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري، أن تنظيم النشاط يأتي في إطار حرص الجمعية على فتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية ورفع مستوى الصادرات والعمل على تشبيك الشركات الصناعية الأردنية مع نظرائها من مختلف دول العالم، مبينا أن السوق الكندية واعدة أمام المنتجات الأردنية في مختلف القطاعات الصناعية.



وبين أن اللقاءات تشكل فرصة مهمة لعرض واقع الصناعات الغذائية الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى تمكين المصدرين الأردنيين من الترويج والتسويق لمنتجاتهم.



كما أكد أن الصناعة الوطنية تمتلك فرصا كبيرة لدخول السوق الكندية بفضل جودتها العالية، فيما تملك المنتجات الكندية فرصا داخل أسواق المملكة في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.



وأوضح أن الاتفاقية مهدت الطريق أمام الصناعة الأردنية ومكنتها من دخول السوق الكندية والمنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها، ما جعل منتجاتها تتواجد على أرفف أسواقها التجارية، وتحقيق قصص نجاح لافتة.