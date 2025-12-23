لقاء في إربد يبحث تعزيز التعاون لخدمة القطاع الصناعي

الوكيل الإخباري- بحثت رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، مع رئيس لجنة بلدية إربد عماد العزام، القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تمس القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.

اضافة اعلان



وأكد أبو حسان، أهمية اللقاء في تعزيز الشراكة بين الغرفة والبلدية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي، حيث تبلغ قيمة صادراته السنوية ما يقارب 1.3 مليار دينار.



ولفت إلى التنوع الكبير في القاعدة الصناعية بمحافظة إربد، والتي تضم القطاعات الصناعية المختلفة، ما يستدعي تنسيقا مستمرا مع البلديات لتوفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة.



من جانبه، أكد العزام حرص البلدية على تعزيز التعاون مع غرفة صناعة إربد، مشددا على أهمية القطاع الصناعي في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن البلدية تقوم بتطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتراخيص المنشآت الصناعية وتبسيطها.



وتم خلال اللقاء الاستماع إلى الملاحظات والاستفسارات حول عدد من القضايا التنظيمية أبرزها احتياجات المناطق الصناعية، وتنظيم المهن داخل المدن، وتحسين المظهر الحضاري، إضافة إلى تزويد الغرفة بالخارطة الصناعية لتوجيه المستثمرين نحو المناطق الصناعية لإقامة المشاريع.



وطالبت الغرفة بتخصيص موظف من بلدية إربد الكبرى لإرشاد الصناعيين على نظام رخص المهنية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، والحد من الأخطاء الفنية، وتسريع إنجاز المعاملات.