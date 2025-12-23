لقاء في إربد يبحث تعزيز التعاون لخدمة القطاع الصناعي

وأكد أبو حسان، أهمية اللقاء في تعزيز الشراكة بين الغرفة والبلدية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي، حيث تبلغ قيمة صادراته السنوية ما يقارب 1.3 مليار دينار.
ولفت إلى التنوع الكبير في القاعدة الصناعية بمحافظة إربد، والتي تضم القطاعات الصناعية المختلفة، ما يستدعي تنسيقا مستمرا مع البلديات لتوفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة.
من جانبه، أكد العزام حرص البلدية على تعزيز التعاون مع غرفة صناعة إربد، مشددا على أهمية القطاع الصناعي في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن البلدية تقوم بتطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتراخيص المنشآت الصناعية وتبسيطها.
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى الملاحظات والاستفسارات حول عدد من القضايا التنظيمية أبرزها احتياجات المناطق الصناعية، وتنظيم المهن داخل المدن، وتحسين المظهر الحضاري، إضافة إلى تزويد الغرفة بالخارطة الصناعية لتوجيه المستثمرين نحو المناطق الصناعية لإقامة المشاريع.
وطالبت الغرفة بتخصيص موظف من بلدية إربد الكبرى لإرشاد الصناعيين على نظام رخص المهنية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، والحد من الأخطاء الفنية، وتسريع إنجاز المعاملات.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لتطوير آليات العمل المشترك، ودراسة المقترحات المطروحة، بما يسهم في تحسين الإجراءات التنظيمية، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية المستدامة في محافظة إربد.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محليًا
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
قفزة تاريخية بأسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين العام يتجه للانخفاض
-
نمو صادرات صناعة اربد 2.5% خلال 11 شهرا
-
صندوق النقد: الإطار الإحصائي للحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد
-
بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع