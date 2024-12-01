الأحد 2024-12-01 07:23 ص
 

للأردنيين المقبلين على شراء الذهب.. اليكم أحدث الأسعار

عيار 21 يصل الى 53 دينارا
عيار 21 يصل الى 53 دينارا
الأحد، 01-12-2024 07:07 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم   الأحد  . 

 و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند  53 دينارا للبيع للمواطنين ، 52.2 دينارا للشراء منهم وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن نقابة الصاغة  .

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24  على التوالي :  45.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، 60.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 59.9 دينارا للشراء منهم

اضافة اعلان


ونوهت النقابة الى ورود خطأ يوم أمس بسعر البيع لـ عيار ٢١ وسعر الشراء لعيار ١٨ تم تعديله اليوم

 


Image1_12202417146123131325.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

نعـي فـاضل الحنيطي ينعى العميد المتقاعد ابراهيم العبادي

عيار 21 يصل الى 53 دينارا

اقتصاد محلي للأردنيين المقبلين على شراء الذهب.. اليكم أحدث الأسعار

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية مناطق واسعة ستشهد انقطاعاً للمياه لمدة 72 ساعة اعتباراً من غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار: شهيدان وجريحان في غارة على جنوب لبنان

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 1-12-2024

تعبيرية

الطقس الحالة الجوية حتى الأربعاء.. فرصة جديدة للأمطار في هذا الموعد

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يستمع للبيان الوزاري اليوم



 



الأكثر مشاهدة