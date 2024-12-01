للأردنيين المقبلين على شراء الذهب.. اليكم أحدث الأسعار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد .



و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند 53 دينارا للبيع للمواطنين ، 52.2 دينارا للشراء منهم وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن نقابة الصاغة .



فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 45.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، 60.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 59.9 دينارا للشراء منهم

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ونوهت النقابة الى ورود خطأ يوم أمس بسعر البيع لـ عيار ٢١ وسعر الشراء لعيار ١٨ تم تعديله اليوم