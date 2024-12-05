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للأردنيين.. هذه أسعار الذهب محليا الخميس

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أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الخميس، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و47.9 دينارا على التوالي.

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