السبت 2024-12-28 10:12 ص
 

للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 09:45 ص
الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم السبت، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام) 371 دينار.اضافة اعلان


وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء ليحافظ على استقراره عند ذات المستوى محليا منذ أسبوع.
 
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