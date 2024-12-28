للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء ليحافظ على استقراره عند ذات المستوى محليا منذ أسبوع.
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