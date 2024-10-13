الأحد 2024-10-13 08:54 ص
 

للبيع والشراء.. سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت اسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد  وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا 54.1 دينارا للبيع للمواطنين و 52.1 دينارا للشراء منهم .

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بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، 48.2 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.6 دينارا للشراء منهم ، و62.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 60 دينارا للشراء منهم .

 


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