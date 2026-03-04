الأربعاء 2026-03-04 06:41 م

للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الأربعاء، 04-03-2026 05:47 م

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، في التسعيرة الثانية، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 105 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_320264174614233850791.jpg

 
 


ت

