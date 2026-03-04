للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 105 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
"تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد
-
الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025
-
انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة
-
انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة
-
أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن
-
مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء