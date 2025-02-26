للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بجميع عياراته في الأردن

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محالّ الصاغة 67.60 دينارًا و52.30 دينارًا و39.7 دينارًا على التوالي.
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