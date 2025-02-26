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للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بجميع عياراته في الأردن

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أرشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 09:41 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 58.90 دينارا، مقابل 56.90 دينارًا للشراء، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محالّ الصاغة 67.60 دينارًا و52.30 دينارًا و39.7 دينارًا على التوالي.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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