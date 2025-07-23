للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين، 69.3 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.10 دينارا لجهة الشراء.

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