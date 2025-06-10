للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.3 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.4 و59.4 و45 دينارا، على التوالي.



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