للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.4 و59.4 و45 دينارا، على التوالي.
وتاليا التسعيرة:
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