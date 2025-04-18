للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين، اليوم الجمعة، 67.4 دينارا لغايات البيع، مقابل 65.4 دينارا لغايات الشراء وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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