للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الخميس، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، لتحافظ على استقرارها عند هذا المستوى منذ يوم السبت الماضي، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان