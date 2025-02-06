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للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس

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مصاغ ذهبي
الخميس، 06-02-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 57.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 55.8 دينارا لجهة الشراء.


وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 66.2 دينارا و51 دينارا على التوالي.

 


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