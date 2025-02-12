للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 51.8 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 66.9 دينار.
وتاليا التسعيرة:
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