للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 30 قرشا، حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الأكثر رغبة من الأردنيين 58.4 دينار، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 51.8 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 66.9 دينار.



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