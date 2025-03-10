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للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
الإثنين، 10-03-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين، قرب المستويات القياسية للذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.2 دينارا، وفق نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.

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