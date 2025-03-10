للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.
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