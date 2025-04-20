للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ووفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 77.6 دينارا و60.5 دينارا و45.90 دينارا على التوالي.
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