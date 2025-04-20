للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأحد، 68 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 66 دينارا للغرام.

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ووفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 77.6 دينارا و60.5 دينارا و45.90 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة: