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للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 07:12 ص

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأحد، 68 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 66 دينارا لجهة الشراء.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.6 و45.9 دينار على التوالي.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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