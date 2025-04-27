للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأحد، 68 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 66 دينارا لجهة الشراء.

اضافة اعلان



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.6 و45.9 دينار على التوالي.

وتاليا التسعيرة: