للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.6 و45.9 دينار على التوالي.
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