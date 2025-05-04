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للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ت
أرشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 07:28 ص

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الأحد، 66.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.10 دينارا لجهة الشراء.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.20 و 58.60 و 44.70 دينارا على التوالي.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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