للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، حيث بلغ عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 69 دينارا لغايات البيع، مقابل 67 دينارا لغايات الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 79.1 دينارا، وعيار 18 نحو 61.5 دينارا، وعيار 14 نحو 46.6 دينارا.

وتاليا التسعيرة: