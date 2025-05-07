للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 79.1 دينارا، وعيار 18 نحو 61.5 دينارا، وعيار 14 نحو 46.6 دينارا.
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