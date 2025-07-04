للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، اليوم الجمعة، 67.5 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 65.3 دينارا لجهة الشراء.

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