للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لدى محال الصاغة، 77.3 دينارا و60.1 دينارا و45.5 دينارا على التوالي.
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