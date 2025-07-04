الجمعة 2025-07-04 04:06 م
 

للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، اليوم الجمعة، 67.5 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 65.3 دينارا لجهة الشراء.

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كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لدى محال الصاغة، 77.3 دينارا و60.1 دينارا و45.5 دينارا على التوالي.

 
 
gnews

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