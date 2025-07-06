للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين في السوق المحلية، اليوم الأحد، 67.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.60 دينارا لجهة الشراء.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77.60 و 60.40 و 45.80 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة:



