للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77.60 و 60.40 و 45.80 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة:
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