للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، لغايات البيع من محال الصاغة، 66.70 دينارا، مقابل 64.50 دينارا لجهة الشراء.
وتالياً التسعيرة :
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