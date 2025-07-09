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للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 09-07-2025 10:17 ص
الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ، اليوم الأربعاء، استقرارًا عند المستويات المُسجلة أمس الثلاثاء، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، لغايات البيع من محال الصاغة، 66.70 دينارا، مقابل 64.50 دينارا لجهة الشراء.

وتالياً التسعيرة :


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