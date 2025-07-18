للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

12:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738613 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.6 دينارا اليوم الجمعة. اضافة اعلان





وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.5 دينار و 60 دينارا و45.6 دينار على التوالي.