للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.5 دينار و 60 دينارا و45.6 دينار على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
سبب الإقبال على الذهب في الاردن خلال الأيام الماضية
-
بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء
-
ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة
-
فرصة للمقبلين على الزواج .. انخفاض على أسعار الذهب محلياً
-
ارتفاع الدخل السياحي 11.9% في النصف الأول من 2025 رغم التوترات الإقليمية
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع