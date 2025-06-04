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للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأسواق المحلية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ،  67.800 دينار، وسعر الشراء 65.800 دينار.

وتالياً التسعيرة :


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