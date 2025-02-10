للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الاثنين، 472 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 413 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا الاثنين، 60 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 58.4 دينار.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا، وسط ترقب للأوضاع السياسية والاقتصادية عالميا واقتراب شهر رمضان المبارك.



وأضافت أن أسعار الذهب بلغا أعلى مستوى عالميا عندما وصلت إلى 2895 دولارا للأونصة، في ظل الإقبال الكبير على التحوط ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية التي تدور في العالم.