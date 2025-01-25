للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الليرة بنوعيها في الأردن

11:06 ص

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 450 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 394 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان







وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا السبت، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 56.1 دينار.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.



وأضافت أن أسعار الذهب عالميا أغلقت عند 2770 دولارا للأونصة، لافتة إلى أن الارتفاع جاء بسبب تطلعات وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض رسوم جمركية على عدة دول مما أربك الأسواق المالية وجعل الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات.



