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للمقبلين على الزواج.. ارتفاع كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 67.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.8 دينار لجهة الشراء.

وتاليا التسعيرة اليومية:

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