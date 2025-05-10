للمقبلين على الزواج.. ارتفاع كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 67.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.8 دينار لجهة الشراء.
وتاليا التسعيرة اليومية:
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