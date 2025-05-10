للمقبلين على الزواج.. ارتفاع كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 67.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.8 دينار لجهة الشراء.



وتاليا التسعيرة اليومية:

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