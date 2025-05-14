للمقبلين على الزواج.. انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 50 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 65.7 دينارا لجهة البيع.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان