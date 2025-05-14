الأربعاء 2025-05-14 10:40 ص
 

للمقبلين على الزواج.. انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن

ي
أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 50 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 65.7 دينارا لجهة البيع.

وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان

 


Image1_5202514102447663210389.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي لقاء غير متوقع في الرياض .. ترامب والشرع وجهاً لوجه

منت

فن ومشاهير أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)

ظاهرة تسونامي تتميز بأن سرعة انتشار أمواجها تصل أحيانا 800 كيلومتر بالساعة

عربي ودولي هل تتعرض مصر لتسونامي؟ خبير جيولوجي يوضح بعد زلزال البحر المتوسط

ي

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن

ل

عربي ودولي لبنان: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بوادي الحجير

ا

عربي ودولي العراق يرحب برفع العقوبات المفروضة على سوريا

تعبيرية

أخبار محلية نقابة الخدمات العامة: حقوق العاملين في السياحة تتراجع رغم تعافي القطاع

ققلقلقل

فن ومشاهير هنا الزاهد تُثير الجدل بإطلالتها من باريس (فيديو)



 
 



الأكثر مشاهدة