للمقبلين على الزواج.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 113.5 دينارا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 87.8 دينار.
كما بلغ سعر عيار 14 نحو 68.7 دينارا.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
أسعار الذهب تواصل النزيف في الأردن الخميس
-
2113 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
أسعار الذهب تحلّق من جديد في الأردن بارتفاع شاهق