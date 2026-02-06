الجمعة 2026-02-06 03:09 م

للمقبلين على الزواج.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الجمعة، 06-02-2026 02:54 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 99 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 94.5 دينارا للشراء.اضافة اعلان


كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 113.5 دينارا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 87.8 دينار.

كما بلغ سعر عيار 14 نحو 68.7 دينارا.
 
 


ت

ت

ن

B

و

ت

ز

