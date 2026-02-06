للمقبلين على الزواج.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 99 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 94.5 دينارا للشراء.





كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 113.5 دينارا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 87.8 دينار.



كما بلغ سعر عيار 14 نحو 68.7 دينارا.

