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للمقبلين على الزواج .. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 30-05-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، وفق التسعيرة الثانية اليوم الجمعة، الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحُلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين – 66.80 دينارًا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 64.80 دينارًا للشراء.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.20 دينارًا، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 قرابة 59.10 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.50 دينارًا.



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