للمقبلين على الزواج والباحثين عن الاستثمار.. هذه أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الثلاثاء، 53.3 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.

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وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و46.6 دينارا على التوالي.