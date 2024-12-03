للمقبلين على الزواج والباحثين عن الاستثمار.. هذه أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و46.6 دينارا على التوالي.
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