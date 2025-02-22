السبت 2025-02-22 02:15 م
 

للمقبلين على الزواج والراغبين بالاستثمار.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

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أرشيفية
السبت، 22-02-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 477دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 417 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وكانت انخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 20 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.4 دينارا.

وقالت النقابة إن الطلب والعرض على الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا في ظل الارتفاعات القياسية التي تسيطر على أسعار الذهب عالميا.

وأضافت أن أسعار الذهب عالميا أغلقت الأسبوع الماضي عند 2936 دولارا للأونصة، لافتة إلى أن الارتفاع جاء بسبب التوترات الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا وفي غزة بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على عدة دول مما أربك الأسواق المالية وجعل الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات.

 
gnews

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