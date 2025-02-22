للمقبلين على الزواج والراغبين بالاستثمار.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 477دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 417 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان