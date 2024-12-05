لمحبي اقتناء الليرة الإنجليزي والرشادي.. تعرف على الأسعار الخميس

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم الخميس، 433 دينارا مقابل 380 دينارا لليرة الرشادي وزن (7 غرام)، وفق أمين سر نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات سليم ديب. اضافة اعلان





وقال ديب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على شراء الذهب في الوقت الحالي ضعيف وخاصة مع اقترابنا من نهاية العام، في حين يميل الاتجاه للبيع وجني الأرباح.



وأضاف أن الغموض يحيط بمستقبل أسعار الذهب خلال عام 2025 مع ترقب تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي والتي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الدولار والذهب.



وكانت استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الخميس، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.