لمحبي اقتناء الليرة الإنجليزي والرشادي.. تعرف على الأسعار الخميس

وقال ديب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على شراء الذهب في الوقت الحالي ضعيف وخاصة مع اقترابنا من نهاية العام، في حين يميل الاتجاه للبيع وجني الأرباح.
وأضاف أن الغموض يحيط بمستقبل أسعار الذهب خلال عام 2025 مع ترقب تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي والتي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الدولار والذهب.
وكانت استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الخميس، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.
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