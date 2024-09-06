ليرة الذهب تُحلق الى أسعار قياسية في الأردن

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع سعر الغرام بالتسعيرة المسائية الصادرة عن نقابة الذهب يوم أمس الخميس.

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ووصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 413 دينارًا، وليرة الذهب الرشادية إلى 362 دينارًا، وهو سعر قياسي وفقًا لما أفاد به أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، اليوم الجمعة.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وأشار ديب إلى أن أسعار الذهب تترقب اليوم تقارير عالمية تتعلق بالبطالة والنتائج غير الزراعية. وأوضح ديب أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى نحو 2518 دولارًا عالميًا.



وكان قد ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى المواطنين، إلى 51 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 49.1 دينارًا للشراء منهم.