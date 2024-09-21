ليرة الذهب تسجل رقماً قياسياً جديداً في المملكة

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 430 ديناراً، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 375 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وأشار ديب إلى أن الأسواق العالمية أغلقت على ارتفاع جديد في سعر الأونصة، والذي وصل إلى 2623 دولاراً.
وأوضح ديب أن سبب المباشر بهذا الارتفاع هو تخفيض الفائدة نصف نقطة ولكن تبقى الشكوك بعودة التضخم .
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