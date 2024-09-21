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ليرة الذهب تسجل رقماً قياسياً جديداً في المملكة

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية
السبت، 21-09-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر الليرة الذهب، بأنواعها الإنجليزية والرشادية، مع ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار دينار اليوم السبت في الأردن.

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ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 430 ديناراً، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 375 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وأشار ديب إلى أن الأسواق العالمية أغلقت على ارتفاع جديد في سعر الأونصة، والذي وصل إلى 2623 دولاراً.


وأوضح ديب أن سبب المباشر  بهذا الارتفاع هو تخفيض الفائدة نصف نقطة ولكن تبقى الشكوك  بعودة التضخم  .

 

واضاف بأن التوترات السياسية في المنطقة والعالم  والانتخابات الامريكية قبل نهاية العام .جميع هذه الامور تساهم في التحوط والتوجه الى الذهب كملاذ امن.

 

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاكثر طلبا الى 53 دينارا للبيع للمواطنين و 51 دينارا للشراء منهم .

 
gnews

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