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مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الأحد، 08-09-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان اليوم الأحد، تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2412.

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وأغلقت البورصة بتداولات بلغت 2.2 مليون سهم، موزعة على 1806 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 24 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

 
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