مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

وأغلقت البورصة بتداولات بلغت 2.2 مليون سهم، موزعة على 1806 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 24 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.
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