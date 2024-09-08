مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان اليوم الأحد، تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2412.

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وأغلقت البورصة بتداولات بلغت 2.2 مليون سهم، موزعة على 1806 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار.