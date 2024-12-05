مؤشر بورصة عمان يستقر في نهاية تعاملاته اليومية

وفي نهاية تعاملات اليوم انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسهم 18 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.
بترا
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