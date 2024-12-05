الخميس 2024-12-05 03:15 م
 

مؤشر بورصة عمان يستقر في نهاية تعاملاته اليومية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 02:32 م
الوكيل الإخباري-   استقر مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليوم الخميس، عند مستوى النقطة 2431، بعد تداول 2.3 مليون سهم، تم توزيعها على 1655 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار.اضافة اعلان


وفي نهاية تعاملات اليوم انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسهم 18 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.

بترا
 
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