مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506

الوكيل الإخباري- ضرب مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاتها اليومية رقما تاريخيا جديدا بوصولة إلى النقطة 3506، والتي وصل إلى حدودها بتشرين الأول من عام 2008 ليغلق مرتفعا بنسبة 67 بالمئة.

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 4.4 مليون سهم، موزعة على 3579 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 8.5 مليون دينار.