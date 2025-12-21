مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 4.4 مليون سهم، موزعة على 3579 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 8.5 مليون دينار.
وانخفضت أسعار اسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 48 شركة، واستقرت أسعار اسهم 35 شركة أخرى.
