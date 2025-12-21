الأحد 2025-12-21 09:34 م

مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506

G
أرشيفية
الأحد، 21-12-2025 08:55 م

الوكيل الإخباري- ضرب مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاتها اليومية رقما تاريخيا جديدا بوصولة إلى النقطة 3506، والتي وصل إلى حدودها بتشرين الأول من عام 2008 ليغلق مرتفعا بنسبة 67 بالمئة.

اضافة اعلان


وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 4.4 مليون سهم، موزعة على 3579 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 8.5 مليون دينار.


وانخفضت أسعار اسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 48 شركة، واستقرت أسعار اسهم 35 شركة أخرى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية

البيت الأبيض: احتجاز ناقلة نفط قرب فنزويلا لن يرفع الأسعار

عربي ودولي البيت الأبيض: احتجاز ناقلة نفط قرب فنزويلا لن يرفع الأسعار

ب

أخبار محلية استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة

معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

أخبار محلية معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

ب

عربي ودولي بلومبرغ: الولايات المتحدة تعترض ناقلة نفط ثالثة قبالة سواحل فنزويلا

لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي

أخبار محلية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي

G

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506

إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار

أخبار محلية إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار



 




الأكثر مشاهدة