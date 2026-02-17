الثلاثاء 2026-02-17 04:49 م

مؤشر بورصة عمّان يغلق عند 3634 نقطة في أعلى مستوى منذ أكثر من 17 عاما

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 03:39 م

الوكيل الإخباري- شهدت بورصة عمّان، الثلاثاء، ارتفاعا مستمرا في المؤشر العام، حيث أغلق عند 3634 نقطة، وهو أعلى مستوى لم يشهده الرقم القياسي منذ أكثر من 17 عاما، بدعم وارتفاع أسهم قطاعات وشركات استراتيجية.

اضافة اعلان


وفق البيانات المالية الأولية لعام 2025، بلغت أرباح الشركات بعد الضريبة 2.366 مليار دينار، بزيادة 14% عن 2024، مع تصدر البنوك لقائمة الأرباح بمقدار 1.259 مليار دينار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. بصمات إماراتية إنسانية متواصلة في غزة

ب

أخبار محلية الشواربة يوعز برفع مستوى الجاهزية في السوق المركزي خلال شهر رمضان

ا

أخبار محلية صدور كتاب "بوح الرماح" لتوثيق السردية الأردنية وسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني

ه

أخبار محلية إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

ب

أخبار الشركات كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة "الجبال السبعة" للعام الثاني على التوالي

ب

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان: السردية الأردنية مشروع وعي وطني شامل

ب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تخاطب 6 أحزاب لتصويب أنظمتها منها جبهة العمل الإسلامي

الامانة: إطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل

أخبار محلية الامانة: إطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل



 




الأكثر مشاهدة