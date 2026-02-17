مؤشر بورصة عمّان يغلق عند 3634 نقطة في أعلى مستوى منذ أكثر من 17 عاما

وفق البيانات المالية الأولية لعام 2025، بلغت أرباح الشركات بعد الضريبة 2.366 مليار دينار، بزيادة 14% عن 2024، مع تصدر البنوك لقائمة الأرباح بمقدار 1.259 مليار دينار.
