مؤشر بورصة عمّان يغلق عند 3634 نقطة في أعلى مستوى منذ أكثر من 17 عاما

الوكيل الإخباري- شهدت بورصة عمّان، الثلاثاء، ارتفاعا مستمرا في المؤشر العام، حيث أغلق عند 3634 نقطة، وهو أعلى مستوى لم يشهده الرقم القياسي منذ أكثر من 17 عاما، بدعم وارتفاع أسهم قطاعات وشركات استراتيجية.

