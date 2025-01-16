مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2625.

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وأغلقت البورصة، اليوم الخميس، بتداول 2.8 مليون سهم، موزعة على 2751 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 5.9 مليون دينار.