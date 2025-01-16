الخميس 2025-01-16 04:15 م
 

مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

ن
أرشيفية
الخميس، 16-01-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2625.

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وأغلقت البورصة، اليوم الخميس، بتداول 2.8 مليون سهم، موزعة على 2751 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 5.9 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 29 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 46 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.

 
gnews

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