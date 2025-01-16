مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

وأغلقت البورصة، اليوم الخميس، بتداول 2.8 مليون سهم، موزعة على 2751 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 5.9 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 29 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 46 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.
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