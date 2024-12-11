الأربعاء 2024-12-11 04:29 م
 

مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على انخفاض

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أرشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.64 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2410.

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وأغلقت البورصة اليوم الأربعاء، بتداول 2.4 مليون سهم، موزعة على 1689 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.2 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 40 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

 
gnews

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