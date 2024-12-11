مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على انخفاض

وأغلقت البورصة اليوم الأربعاء، بتداول 2.4 مليون سهم، موزعة على 1689 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.2 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 40 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
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