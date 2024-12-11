مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على انخفاض

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.64 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2410.

اضافة اعلان



وأغلقت البورصة اليوم الأربعاء، بتداول 2.4 مليون سهم، موزعة على 1689 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.2 مليون دينار.