مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الاخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2411.
وأغلقت البورصة الأحد بتداول 4 مليون سهم، موزعة على 2177 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 32 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.
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