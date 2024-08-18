الأحد 2024-08-18 04:17 م
 

 

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الأحد، 18-08-2024 02:12 م

الوكيل الاخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2411.


وأغلقت البورصة الأحد بتداول 4 مليون سهم، موزعة على 2177 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 32 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

gnews

أحدث الأخبار

رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن

أخبار محلية رئيس المحكمة الدِّستورية يتسلم تقرير حالة حقوق الانسان في الأردن 2023

اليوتيوبر الأمريكي درو تالبرت

منوعات بدون دخول زبون واحد.. أمريكي يجني ثروة من "مطعم أحلامه"

خضار وفواكه

أخبار محلية 926 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

ن

طب وصحة كيف يؤثر العسل في الصحة النفسية؟

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم هام من التعليم العالي بشأن نتائج القبول في البرنامج الموازي

ىت

طب وصحة احذروا.. المربيات لذيذة لكنها خطرة للبعض

البيت الذي جرفته الأمواج

منوعات في أمريكا.. موجة تسحب منزلاً من طابقين قرب الشاطئ

غزة

فلسطين قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شرق دير البلح



 

الأكثر مشاهدة