مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

وأغلقت البورصة على تداول 2.4 مليون سهم، موزعة على 1783 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 28 شركة، واستقرت أسهم 44 شركة أخرى.
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