الثلاثاء 2024-08-20 04:41 م
 

 

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 20-08-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري-    أنهى مؤشر بورصة عمان اليوم الثلاثاء، تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2408.

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وأغلقت البورصة على تداول 2.4 مليون سهم، موزعة على 1783 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 28 شركة، واستقرت أسهم 44 شركة أخرى.

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