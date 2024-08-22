مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

وأغلقت البورصة اليوم الخميس، على تداول 3 ملايين سهم، موزعة على 1591 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.
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