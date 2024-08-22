مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2404.

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وأغلقت البورصة اليوم الخميس، على تداول 3 ملايين سهم، موزعة على 1591 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.