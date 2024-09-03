الثلاثاء 2024-09-03 02:56 م
 

 

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 03-09-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.14 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2413.

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وأغلقت البورصة، اليوم الثلاثاء، بتداول 2.8 مليون سهم، موزعة على 2056 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.5 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 22 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.

 
gnews

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