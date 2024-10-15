الثلاثاء 2024-10-15 03:54 م
 
 

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 15-10-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-    أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2393 نقطة.

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وشهدت البورصة تداول 2.9 مليون سهم موزعة على 1689 عقدًا بقيمة إجمالية للصفقات بلغت نحو 2.7 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 25 شركة انخفاضًا، في حين ارتفعت أسهم 25 شركة أخرى، بينما استقرت أسهم 38 شركة.

 
gnews

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