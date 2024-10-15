مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

وشهدت البورصة تداول 2.9 مليون سهم موزعة على 1689 عقدًا بقيمة إجمالية للصفقات بلغت نحو 2.7 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم
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