مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2393 نقطة.

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وشهدت البورصة تداول 2.9 مليون سهم موزعة على 1689 عقدًا بقيمة إجمالية للصفقات بلغت نحو 2.7 مليون دينار.