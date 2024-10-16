مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2393.

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وأغلقت البورصة اليوم، على تداول 2.5 مليون سهم، موزعة على 1724 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون دينار.