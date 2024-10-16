الأربعاء 2024-10-16 04:40 م
 
 

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 16-10-2024 03:15 م

الوكيل الإخباري-    أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2393.

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وأغلقت البورصة اليوم، على تداول 2.5 مليون سهم، موزعة على 1724 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 24 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.

 
gnews

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